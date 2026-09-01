Hamas'tan İsrail Saldırısına Sert Tepki

Hamas, İsrail özel kuvvetlerinin Gazze'nin batısındaki El-Ketibe bölgesinde düzenlediği saldırıyı "sivillerin hayatının kasıtlı olarak hiçe sayılması ve arabuluculara meydan okuma" şeklinde niteledi.

Hamas Hareketi, İsrail ordusunun bu sabah yerinden edilmiş Filistinlilerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgeye düzenlediği saldırılara dair yazılı açıklama yaptı.

İnsansız hava araçları (İHA) ve topçu atışlarıyla gerçekleştirilen saldırılarda, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail özel kuvvetlerinin Gazze'nin batısındaki El-Ketibe bölgesinde, nüfusun ve yerinden edilmiş kişilerin yoğun olduğu bir alanın merkezinde gerçekleştirdiği bu saldırı, sivillerin hayatının kasıtlı olarak hiçe sayılması ve arabuluculara meydan okumadır."

Arabulucu ülkeler ve uluslararası topluma çağrı

Hamas açıklamasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun politikalarını da eleştirdi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin ateşkes ihlallerini artırması, sivilleri sistematik biçimde hedef almayı sürdürmesi ve Gazze'deki insani felaketi derinleştirmesinin, Başbakan Netanyahu'nun arabulucu ülkelere meydan okuyan tutumunu ve uluslararası insancıl hukuku hiçe saydığını ortaya koyduğu vurgulandı.

ABD yönetimi ve arabulucu ülkelere net bir tutum sergileme çağrısında bulunan Hamas, sivillere yönelik saldırıların kınanmasını, Gazze Şeridi'ndeki ihlallerin durdurulması için derhal harekete geçilmesini ve İsrail'in ateşkes anlaşmasından doğan yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlanmasını istedi.

Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) olmak üzere uluslararası kurumlara sivillere yönelik ihlallerin durdurulması için acilen harekete geçme ve sorumluların uluslararası yargı önünde hesap vermesini sağlayacak adımları atma çağrısı yinelendi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin batısına bu sabah kısa süre içinde 10'dan fazla hava saldırısı düzenlemiş; saldırılar sonucu biri kadın ikisi çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA