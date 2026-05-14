Hamas'tan, fanatik Yahudilerin Doğu Kudüs'ün işgalini kutlamak için düzenlediği "bayrak yürüyüşü"ne tepki

Hamas, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki baskınları ile bayrak yürüyüşünü, kentin kimliğini değiştirmeye yönelik başarısız girişimler olarak nitelendirdi. Açıklamada, Kudüs'ün Filistin ve İslam kimliğini koruyacağı vurgulandı.

Hamas, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki baskınları ile fanatik Yahudilerin Doğu Kudüs'ün 1967'deki işgalini kutlamak için düzenlediği provokatif "bayrak yürüyüşünün", kentin kimliğini değiştirmeye yönelik "başarısız girişimler" olduğunu belirtti.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Terörist işgalci İsrail'in suç niteliğindeki saldırıları, yerleşimcilerin baskınları ve Kudüs ile Mescid-i Aksa'da düzenledikleri bayrak yürüyüşleri, kutsal topraklarımızın kimliğini değiştirmeye yönelik başarısız girişimlerdir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kudüs'ün "İsrail'in tüm baskı ve Yahudileştirme politikalarına rağmen Filistin, Arap ve İslam kimliğini koruyacağı" vurgulandı.

İsrail'in Kudüslülere ve Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere yönelik uygulamalarının da eleştirildiği açıklamada, "Terörist işgalci İsrail, baskılarını, baskınlarını ve kısıtlamalarını artırsa da Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Filistin halkının kalbindeki yerini söküp atamayacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Mescid-i Aksa'nın bir iman ve aidiyet meselesi olduğu, Filistin halkı ile Arap ve İslam dünyasının vicdanında köklü bir yere sahip bulunduğu" ifade edildi.

Hamas, "direnişin Mescid-i Aksa'yı, Filistin halkını ve kutsal değerleri savunma konusunda kararlılığını sürdüreceğini" belirterek, "tüm fedakarlıklara rağmen pusulanın özgürlük ve işgalden kurtuluş hedefini göstermeye devam edeceğini" kaydetti.

Açıklamada Arap ve İslam dünyasına da çağrıda bulunularak, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik "tarihi ve dini sorumlulukların yerine getirilmesi" ve İsrail'in uygulamalarına karşı her düzeyde baskı kurulması istendi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Kudüs'ün doğusunu işgal etti. Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs işgal altında kabul ediliyor.

Ancak İsrail, 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "bütün ve birleşik başkenti" olarak ilan etti. İsrail'in bu kararı uluslararası toplum tarafından kabul görmedi.

İsrail'in Doğu Kudüs'te demografik dengeyi Yahudi nüfusa göre dengelemek için inşa ettiği yerleşim yerleri de hukuka aykırı sayılıyor.

Doğu Kudüs'ü gelecekteki başkenti olarak kabul eden Filistin, İsrail'i şehirdeki Filistinli nüfusa ayrımcılık uygulamak ve "kenti Yahudileştirmeye çalışmakla" suçluyor.

