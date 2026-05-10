Haberler

Hamas: İsrail Gazze'de kaos çıkarmak için polis gücünü hedef alıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas Hareketi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde polis güçlerine yönelik saldırılarının güvenlik zafiyeti ve kaos yaratma amacı taşıdığını belirtti. Han Yunus'ta iki polis yetkilisinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayarak uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Hamas Hareketi, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde güvenlik zafiyetinin devamı ve kaosun yayılması amacıyla polis gücünü vurduğunu belirtti.

Hareket, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Polis Merkezi Suç Araştırma Müdürü Vessam Fayiz Abdulhadi ve Çavuş Fadi Abdelmuti Heykel'in İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail ordusunun kentte polis gücüne yönelik saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çeken Hamas, söz konusu tutumla kentte kaosun yayılması, güvenlik zafiyeti durumunun devam etmesi ve iyileşme çabalarının engellenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Hamas, uluslararası topluma, arabuluculara ve ateşkes anlaşmasının garantörlerine "işgalcilerin saldırganlığını ve günlük ihlallerini durdurmaları" çağrısı yaptı.

Açıklamada Hamas, ateşkesin yürürlüğe girdiği ekim ayından bu yana 850'den fazla Filistinlinin İsrail ordusunun saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini vurguladı.

Ayrıca açıklamada, Filistin halkına gerekli himaye ve insani yardım sağlanması için çalışılması istendi.

Gazze Şeridi'ndeki Emniyet Müdürlüğü bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus kentinin batısındaki Emel Mahallesi'nde bir aracı hava saldırısıyla hedef alması sonucu araçta bulunan Han Yunus Polis Merkezi Suç Araştırma Müdürü Vessam Fayiz Abdulhadi ile Çavuş Fadi Abdelmuti Heykel'in hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mohamed Majed
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan etkin pişmanlık başvurusu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

Üvey Baba'nın Gaddar Halil'iydi! Son hali şaşırttı
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü

Zincir markette infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme

10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı

Beklenen karar açıklandı
Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

Üvey Baba'nın Gaddar Halil'iydi! Son hali şaşırttı
Suriye’nin başkenti Şam'da şiddetli patlama: 5 yaralı

Komşu başkentte şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...