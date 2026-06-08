Hamas: İsrail'in Batı Şeria'daki toprak gasbı tehlikeli bir tırmanış

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbederek yasa dışı yerleşimleri genişletme adımlarının sahada oldubitti oluşturmayı amaçlayan tehlikeli bir tırmanış olduğu uyarısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son olarak Tubas ve Cenin'de Filistinlilere ait arazileri gasbettiğine dikkat çekildi.

İsrail'in, topraklara el koymasının Filistin topraklarını ve halkını hedef alan ilhak ve göçe zorlama planının bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, "( İsrail'in topraklara el koyması) Bu kararlar, Batı Şeria'da yerleşim genişlemesi politikasında ve sahada oldubitti dayatmasında tehlikeli bir tırmanıştır." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası toplumun İsrail'e karşı etkisiz kalmasının, Tel Aviv yönetiminin saldırgan planlarını uygulamasına katkı sağladığı belirtilen açıklamada, Filistin topraklarına "askeri ve güvenlik" bahaneleriyle el konulmasının uluslararası hukukun açık ihlali ve Filistin halkının toprak hakkına saldırı olduğu vurgulandı.

Filistinlilerin topraklarından ve bu haklarından vazgeçmeyeceğine dikkati çekilen açıklamada, Batı Şeria'daki Filistinlilere "topraklarına ve haklarına sahip çıkma, direniş ve mücadelenin her yolunu kullanma" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve dünyanın özgür insanlarına " İsrail'i Filistin halkına ve topraklarına karşı işlediği süregelen suçlardan sorumlu tutmak için acil önlem alma" çağrısında bulunuldu.

İsrail, son olarak Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilere ait 130 dönümlük, Tubas'ta ise 42 dönümlük araziye "askeri nedenleri" bahane ederek el koyma kararı almıştı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait alanlardaki ihlallerini artırırken, Filistinliler, İsrail'in eylemlerinin Batı Şeria'daki toprak gasbını genişletmek ve yerleşim birimi faaliyetlerini desteklemek için yapıldığını belirtiyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.