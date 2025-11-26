Hamas, İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırılarını Kınadı

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarıyla Filistin varlığını ortadan kaldırmayı ve bölge üzerinde tam kontrol sağlamayı amaçlayan açık bir siyaset güttüğünü belirtti.

Hamas konuya ilişkin açıklamasında, Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırıların; kuşatma, sokağa çıkma yasağı, baskın ve gözaltıları kapsadığını, bunun İsrail hükümetinin sistematik suçları çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Saldırıyı süregelen toprak ilhakı ve zorla yerinden etme planlarının bir parçası olarak nitelendiren Hamas, İsrail'in Batı Şeria'daki şehir ve köyleri kuşatılmış ve parçalanmış alanlara dönüştürmeyi hedeflediğini ve sömürgeci kontrol projesini uygulamayı amaçladığını vurguladı.

"İsrail'in Batı Şeria saldırısı, Filistin varlığını tasfiyeyi hedefliyor." denilen açıklamada, saldırının Filistinlilerin direncini kıramayacağı, halkın haklarını savunmak için farklı yöntemlerle ayakta kalmaya devam edeceği kaydedildi.

Hamas, uluslararası toplumu acil ve ciddi şekilde harekete geçmeye çağırarak, İsrail'in savaş suçlarını durdurması ve ihlalleri nedeniyle hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti ve çevresindeki beldelere geniş çaplı bir saldırı başlatmıştı.

İsrail basını, savaş helikopterlerinin de kullanıldığı saldırılarda İsrail güçlerinin köylere girerek arama ve gözaltı işlemleri yaptığını bildirmişti.