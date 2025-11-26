Haberler

Hamas, İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırılarını Kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarını, Filistin varlığını hedef alan bir siyaset olarak değerlendirerek, uluslararası toplumu acil harekete geçmeye çağırdı. Saldırıların planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini ve Filistinlilerin direncinin kıramayacağını ifade etti.

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarıyla Filistin varlığını ortadan kaldırmayı ve bölge üzerinde tam kontrol sağlamayı amaçlayan açık bir siyaset güttüğünü belirtti.

Hamas konuya ilişkin açıklamasında, Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırıların; kuşatma, sokağa çıkma yasağı, baskın ve gözaltıları kapsadığını, bunun İsrail hükümetinin sistematik suçları çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Saldırıyı süregelen toprak ilhakı ve zorla yerinden etme planlarının bir parçası olarak nitelendiren Hamas, İsrail'in Batı Şeria'daki şehir ve köyleri kuşatılmış ve parçalanmış alanlara dönüştürmeyi hedeflediğini ve sömürgeci kontrol projesini uygulamayı amaçladığını vurguladı.

"İsrail'in Batı Şeria saldırısı, Filistin varlığını tasfiyeyi hedefliyor." denilen açıklamada, saldırının Filistinlilerin direncini kıramayacağı, halkın haklarını savunmak için farklı yöntemlerle ayakta kalmaya devam edeceği kaydedildi.

Hamas, uluslararası toplumu acil ve ciddi şekilde harekete geçmeye çağırarak, İsrail'in savaş suçlarını durdurması ve ihlalleri nedeniyle hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti ve çevresindeki beldelere geniş çaplı bir saldırı başlatmıştı.

İsrail basını, savaş helikopterlerinin de kullanıldığı saldırılarda İsrail güçlerinin köylere girerek arama ve gözaltı işlemleri yaptığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru para için kayınvalidesini bağ evinde öldürdü
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı

Basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıta beğeni yağıyor
Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Domenico Tedesco, Ferencvaros maçının ilk 11'inde yapacağı sürprizi açıkladı

Ferencvaros maçının 11'inde yapacağı sürprizi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.