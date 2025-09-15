Hamas, İsrail ile Esir Takası Görüşmelerini Askıya Aldı

GAZZE, 15 Eylül (Xinhua) -- Hamas, İsrail'i geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'da müzakere heyetini hedef almakla suçlayarak İsrail'le yürütülen esir takası görüşmelerini askıya aldığını duyurdu.

Üst düzey Hamas yetkilisi Tahir el-Nunu pazar günü yaptığı açıklamada, "Müzakereden sorumlu heyet, arabulucu ülkede saldırıya uğruyorsa müzakereler devam edemez" dedi.

ABD destekli ateşkes önerisini görüşmek için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas liderlerinin kaldıkları binaların geçen salı günü İsrail'in hava saldırısına uğradığını kaydeden Hamas, üst düzey Hamas yetkilisi Halil el-Hayye'nın başkanlık ettiği heyetin saldırıdan sağ kurtulduğunu, ancak beş Hamas üyesi ile bir Katarlı güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu hem ateşkese hem de esir takasına yönelik çabaları engellemekle suçlayan Nunu, İsrail'in Gazze'deki yüksek apartmanlara yoğunlaştırdığı saldırılarının, bölgede tutulan İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

Nunu, "Tek mantıklı çözüm, uluslararası toplumun bu savaşı durdurmak için karar alması ve bu kararı uygulamasıdır" dedi.