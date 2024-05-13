Üye Girişi
Haberler

Hamas, İsrail bombardımanı nedeniyle esirleri koruyan grupla irtibatını kesti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerinin bombardımanı nedeniyle esirleri koruyan grupla irtibatlarının kesildiğini duyurdu. İsrail makamlarına göre Gazze Şeridi'nde hayatta kalan ve ölen 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerinin bombardımanı nedeniyle "4 Siyonist esiri koruyan grupla irtibatlarının kesildiğini" duyurdu.

Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in son 10 gündür düzenlediği barbar bombardımanlar nedeniyle "4 Siyonist esiri koruyan grupla irtibatlarının kesildiğini" belirtti.

Ebu Ubeyde, 4 esir arasında Hers Goldberg-Polin'in de olduğunu dile getirdi.

Kassam Tugayları, daha önce pek çok kez İsrailli esirleri koruyan gruplarla irtibatın kesildiğini ya da esirlerin saldırılar nedeniyle öldüğünü duyurmuştu.

İsrail makamlarına göre Gazze Şeridi'nde bazıları hayatta, bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Gazze Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

 CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

 Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Bakmadan Geçme

Yahya Ülker kimdir? Yahya Ülker zengin mi, serveti ne kadar? Ömer yeni bölüm yok mu, neden yok? 13 Mayıs Ömer bu hafta yok mu 2024? Aziz Yıldırım hangi kanalda? Aziz Yıldırım konuşması 13 Mayıs Canlı izle! Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı mı? (VİDEO) Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe başkan adaylığı açıklaması Cleveland Cavaliers Boston Celtics NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 14 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Survivor Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı, kaç kaç bitti? 9 Mayıs Pazartesi kaptanlar kim oldu? Survivor kim kazandı? 13 Mayıs Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Siyah cenaze aracı nedir? TikTok'ta gündem olan siyah cenaze arabası olayı anlamı ne? Kızıl Goncalar 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Mayıs Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Çitos Efe'nin son hali! "Çocuktan Al Haberi" Efe Koçyiğit son hali nasıl? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Mayıs Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Hayatı sorgulatacak Sigmund Freud sözleri Survivor CANLI izle! 13 Mayıs Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki var mı? Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın filmi ne zaman yayınlandı? Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? 13-14 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?
Miçotakis, Hamas için 'Terör örgütü' deyince Erdoğan devreye girdi

Miçotakis, Hamas için "Terör örgütü" deyince Erdoğan devreye girdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title