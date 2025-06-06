Hamas, İsrail Askerlerine Kurulan Pusuda Ölü ve Yaralılar Olduğunu Açıkladı

Hamas, İsrail Askerlerine Kurulan Pusuda Ölü ve Yaralılar Olduğunu Açıkladı
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdikleri karmaşık bir pusuda İsrail askerlerinin ölü ve yaralılar verdiğini duyurdu. Olayın detaylarına göre, çatışmalar sırasında zırhlı bir İsrail aracı yok edildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kurdukları "karmaşık bir pusuda" İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, söz konusu pusunun 1 Haziran'da Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki el-Mebhuh mevkiine yakın bir bölgede gerçekleştirildiği belirtildi.

Kassam savaşçılarının pusuda el yapımı patlayıcılar ve roketatarlar kullandığı ifade edilen açıklamada, İsrail askerleriyle hafif silahlarla çatışmaya girildiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait zırhlı personel taşıyıcının, "Yasin 105" roketi ve "Şuvaz" tipi patlayıcı ile imha edildiği vurgulanarak, taşıyıcının içindeki askerlerin ise öldüğü veya yaralandığı kaydedildi.

Bölgeye destek amacıyla gelen bir İsrail birliğinin de hedef alındığı ve üzerlerine güçlü bir patlayıcının infilak ettirildiği aktarılan açıklamada, olayda bir "Hummer" askeri aracının vurulduğu, olayda ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 677 kişi hayatını kaybetti, 125 bin 530 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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