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Hamas'tan İsrail askerlerine ağır darbe: Ölü ve yaralılar var

Hamas'tan İsrail askerlerine ağır darbe: Ölü ve yaralılar var
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Tuffah Mahallesi'nde İsrail ordusuna karşı düzenledikleri saldırının detaylarını paylaştı. Saldırıda bazı İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı bilgisi verildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde İsrail ordusundan bazı askerlerin öldürüldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Tuffah Mahallesi'nin doğusunda İsrail askerlerinin anti-personel patlayıcılarla hedef alındığı, askerler arasında ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Ayrıca aynı bölgede İsrail ordusuna ait Merkava-4 tipi bir tankın Yasin 105 füzeleriyle hedef alındığı bilgisi verildi.
Olaya ilişkin İsrail ordusundan açıklama yapılmadı. İsrail ordusu 12 Nisan'da yaptığı açıklamada Gazze kentinin doğusundaki Tuffah ve Derac bölgelerindeki kara saldırılarını genişlettiğini duyurmuştu.
Kassam Tugayları, İsrail'in, ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye yeniden saldırılara başlamasının ardından bir süre saldırılara ara vermiş ancak yaklaşık 10 gün önce İsrail askerleriyle çatışmaya, onlara pusu kurmaya ve saldırılara yeniden başlamıştı. Kassam, gerçekleştirdiği saldırı ve operasyonlara ait görüntüleri bir kaç gün sonra yayınlamıştı.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıknn_karani:

mevlam yar ver yardımcınız olsun islamın yiğit evlatları dualarımız her daima sizinle elbet islam galip gelecek

Yorum Beğen57
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