Hamas'ın Askeri Kanadı İsrail Askerlerine Pusu Kurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerlerine birkaç aşamadan oluşan iyi planlanmış bir pusu kurduklarını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, dün, Refah'ın Cinine Mahallesi'ndeki Ez-Zehra Camisi bölgesinde 6 askerden oluşan İsrail piyade birliğine "iyi planlanmış bir pusu" kurulduğu ifade edildi.

Askerlerin, önceden anti-personel bombayla tuzaklanmış bir tünele çekildiği, tünelin içine girmeleriyle çatışmaların başladığı, sonrasında da tünelin infilak ettirildiği kaydedildi. İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

Pusu kapsamında, 2 İsrail tankının da "Yasin-105" füzesiyle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin hedef alındığı bölgeden ölü ve yaralıların nakledildiğinin gözlendiğine işaret edildi.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri yüzbaşı 2 askerin öldüğü, 2 askerin de ağır yaralandığı bildirilmişti.

Kassam Tugayları, İsrail'in, ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye yeniden saldırılara başlamasının ardından bir süre saldırılara ara vermiş ancak yaklaşık 20 gün önce İsrail askerleriyle çatışmaya, onlara pusu kurmaya ve saldırılara yeniden başlamıştı.

Gazze'deki Filistinli direniş grupları, gerçekleştirdikleri saldırı ve operasyonların görüntülerini İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle ancak günler sonra yayınlayabiliyor. Bu videolar, İsrail toplumunda özellikle de savaşın sonlandırılması pahasına da olsa Gazze'deki esirlerin geri getirilmesini isteyen aileler üzerinde büyük etki yapıyor.