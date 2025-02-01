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Gazze'de 4'üncü rehine takası! 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak

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Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turunda Gazze Şeridi'nden İsrailli esirlerin Uluslararası Kızılhaç'a teslimi başladı. Hamas'ın serbest bırakacağı 3 İsrailli rehineye karşılık, İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli de özgürlüğüne kavuşacak.

İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında, 4. esir takası başladı. Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turunda, Gazze'deki İsrailli sivil erkek esirlerden Ofer Calderon ve Yarden Bibas, Han Yunus'ta Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim edildi.

Hamas'tan dün yapılan açıklamaya göre, ABD-İsrail çifte vatandaşı Keith Siegel'in de serbest bırakılması bekleniyor.

ÜLKELERİNE DOĞRU YOLA ÇIKTILAR

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç yetkilileri tarafından teslim alınan İsrailli sivil esirler Bibas ve Calderon'u taşıyan araçların ülkeye doğru yola çıktıklarını doğruladı.

Gazze'de 4'üncü rehine takası! 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak

İLK 3 TURDA 400 FİLİSTİNLİ ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTU

Esir takasının ilk 3 turunda 400 Filistinli mahkum özgürlüğüne kavuşurken, Hamas'ın elindeki 10 İsrailli ve 5 Taylandlı rehine de serbest bırakıldı.

HAMAS 183 FİLİSTİNLİNİN İSİMLERİNİ YAYINLADI

Öte yandan Hamas, 4. turda serbest bırakılması planlanan 183 Filistinlinin isimlerini yayımladı. Bunlardan 7'sinin Filistin dışına gönderileceği bildirildi. Hamas'ın serbest bırakacağı 3 rehinenin bilgisi de İsrail tarafına iletildi. Rehinelerden birinin ABD vatandaşlığı da bulunuyor.

Gazze'de 4'üncü rehine takası! 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak
Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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