Hamas, Gazze'de yeni ateşkes teklifine olumlu yanıt verdi

Hamas, Gazze'de yeni ateşkes teklifine olumlu yanıt verdi
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Gazze'de İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Hamas, Gazze'de yeni ateşkes teklifine ilişkin "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini duyurdu.

Hamas, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yeni bir ateşkes için yapılan teklife olumlu yanıt verdiğini açıkladı. Hamas, kararın arabuluculara iletildiğini duyurdu.

Gazze'de İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinde kritik bir gelişme yaşandı. Hamas, Gazze'de yeni ateşkes teklifine ilişkin "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini duyurdu.

"GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Hamas'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Olumlu yanıt arabuluculara iletildi, görüşmelere hazırız" denildi. Açıklamada ayrıca "Filistinli gruplarla halkımıza karşı sürdürülen saldırganlığı sonlandırmak adına istişareleri tamamladık ve yanıtımızı buna göre verdik" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP 'İSRAİL KABUL ETTİ' DEMİŞTİ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar sürerken Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin açıklama yapmıştı.

ABD Başkanı, İsrail'in 60 günlük ateşkes için gerekli koşulları kabul ettiğini bildirirken, Hamas'ın da kabul etmesini umduğunu belirtti.

Trump, olası 60 günlük ateşkes sürecinde savaşı tamamen bitirmeye yönelik çalışmalar yürütüleceğini dile getirdi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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