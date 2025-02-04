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Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için müzakereler başladı

Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için müzakereler başladı
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Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının müzakerelerine başladıklarını açıkladı. Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı açıklamada, İsrail'in anlaşmanın insani yönüne ilişkin protokolü engellemek ve uygulanmasına engel olmak ve geciktirmek için çalıştığını vurguladı.

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair müzakereler resmen başladı.

"ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASINA DAİR MÜZAKERELER BAŞLADI"

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı açıklamada, halihazırda Filistinlilerin barınması ve yeniden imarla ilgilendiklerini kaydetti. "Ateşkesin ikinci aşamasına dair müzakerelerin başladığını" ifade eden Kanu, İsrail'in anlaşmanın insani yönüne ilişkin protokolü engellemek ve uygulanmasına engel olmak ve geciktirmek için çalıştığını vurguladı.

"HALKIMIZIN ENGELLEMELER TAHAMMÜLÜ YOKTUR"

Barınma ve yardımın Filistin halkı için acil bir insani sorun olduğuna dikkati çeken Kanu, "Halkımızın, işgal güçleri tarafından bunun geciktirilmesine ve engellenmesine tahammülü yoktur. Bu devasa yıkımın ardından hastanelerin kurulması, yolların ve su kuyularının yeniden imarı Gazze'yi yeniden hayata döndürecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"İSRAİL BATI ŞERİA'DA DA BAŞARISIZ OLACAK"

Batı Şeria'daki gelişmelere de değinen Kanu, şunları kaydetti: "Filistinlilerin kendini savunma hakkı vardır, Batı Şeria'da artan saldırganlığa karşı Tubas'ın doğusundaki Teyasir kontrol noktasındaki operasyon gerçekleşmiştir. İşgal güçlerinin hesaba çekilmekten uzak olması ve uluslararası suskunluk, İsrail'e Gazze'den sonra da bir katliam savaşı yapmaya cesaret veriyor."

"SAVAŞ, İRADE SAVAŞIDIR"

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlileri, haklarından mahrum etme çabalarının boşa çıkacağını dile getiren Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, Gazze'de başarısız olan İsrail'in Batı Şeria'da da kesinlikle başarılı olamayacağını belirterek, "Savaş, irade savaşıdır" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yakoota Al Ahmad - Güncel
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