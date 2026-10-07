Hamas, Gazze'de 3 yıldır süren İsrail saldırılarını soykırım olarak niteledi

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Hamas, İsrail'in Gazze'ye 3 yıldır düzenlediği soykırıma varan saldırılarla kadın ve çocukları katlederek "soykırımcı gerçek yüzünü" ortaya çıkardığını belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Gazze'de sergilenen direniş ve ulusal dayanışmanın, uzun yıllar boyunca görmezden gelinen Filistin halkının sesini dünyaya duyurduğu ifade edildi.

Filistin direnişinin İsrail'in onlarca yıldır sürdürdüğü saldırıları, ablukası, sistematik öldürme politikası ve hak gasbına karşı "doğal bir tepki" olduğu belirtildi.

İsrail'in işgaline karşı mücadelenin Ekim 2023'te başlamadığı vurgulanan açıklamada, "Son üç yıl, işgalci İsrail'in Nazi benzeri eğilimlerinin acımasız gerçekliğini ortaya koydu. Çocuklara, kadınlara ve sivillere karşı nefretini kusarak soykırım ve korkunç katliamlar gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de İsrail ordusunun soykırıma varan saldırılarında 74 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, İsrail'in ateşkes tanımadığı ve ateşkesin yürürlüğe konduğu Ekim 2025'ten bu yana yaklaşık 1500 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Hamas ve Filistinli direniş gruplarının ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye bağlı kaldığı bildirilen açıklamada, arabulucularla işbirliği içinde anlaşmanın başarıya ulaşmasının istendiği belirtildi.

İsrail'in ihlallerini sürdürdüğü, ablukayı sıkılaştırdığı ve sivillerin karşı karşıya kaldığı insani felaketi derinleştirdiği kaydedilen açıklamada, ABD yönetimi ile garantör ülkelerden Tel Aviv yönetimini sorumluluklarına uymaya zorlamaları istendi.

Kaynak: AA