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Hamas: Gazze'deki çocukların hedef alınmasına ilişkin BM raporu, İsrail'in işlediği suçları kanıtlıyor

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Hamas, BM'nin İsrail'in Filistinli çocukları hedef alarak soykırım yaptığına dair raporunu önemli bulduğunu ve İsrail'in suçlarının belgelenmesi sürecinin parçası olduğunu açıkladı.

Hamas, İsrail'in Filistinli çocukları hedef alarak soykırımı sürdürdüğünü ortaya koyan Birleşmiş Milletler (BM) raporunun "önemli" olduğunu ve "İsrail'in Filistin'de işlediği suçların belgelenmesi sürecinin bir parçasını oluşturduğunu" belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, Birleşmiş Milletlerin (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun İsrail'in, Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım ve diğer vahşet suçlarını işlemeye devam ettiği yönündeki raporuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Söz konusu raporun "önemli olduğunu ve İsrail'in Filistin'de işlediği suçların belgelenmesi sürecinin bir parçasını oluşturduğunu" kaydeden Kasım, ?"Tüm deliller, belgeler, fotoğraflar ve video kayıtlarının, işgal güçlerinin (İsrail) Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonları sırasında sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını doğruladığını" ifade etti.

İsrail'i "Hamas'ın sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı iddiasıyla işlediği suçlardan sıyrılmaya çalışmakla" suçlayan Kasım, bunun "gerçekleri hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini" vurguladı.

Kasım "İsrail'in sivilleri kasıtlı olarak öldürdüğünü, yerleşim alanlarını bombaladığını, sığınma merkezlerini, hastaneleri ve okulları hedef aldığını; bunun da Filistin halkına karşı soykırım suçları işleme kastını ortaya koyduğunu" aktardı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in, Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım ve diğer vahşet suçlarını işlemeye devam ettiğini bildirmişti.

Raporda, "İsrail yetkilileri ve güvenlik güçleri, Gazze Şeridi'nde Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları; Batı Şeria'da ise savaş suçları işliyor." ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
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