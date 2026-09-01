Haberler

Hamas'tan İsrail'e Ateşkes Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas Hareketi, İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki artan ihlallerini durdurması, ateşkese uyması ve gereklerini yerine getirmesi için arabulucu ülkelerle ve Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'la görüşmeler yaptığını bildirdi.

Hamas Hareketi, İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki artan ihlallerini durdurması, ateşkese uyması ve gereklerini yerine getirmesi için arabulucu ülkelerle ve Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'la görüşmeler yaptığını bildirdi.

Hamas, İsrail'in bugün Gazze'nin batısındaki el-Ketibe bölgesinde düzenlediği saldırıların ve bombardımanın ardından??????? açıklama yaptı.

El-Ketibe saldırısını şiddetle kınayan Hamas, arabulucu ülkeler ve Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ile konuya ilişkin görüşmeler yapıldığını duyurdu.

"Hamas yönetimi, arabuluculardan ve garantör taraflardan, bu suç teşkil eden operasyonları ve giderek artan ihlalleri durdurması, ateşkes anlaşmasına uymaya ve anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmeye bağlı kalması için işgal hükümeti üzerinde azami düzeyde baskı kurmalarını talep etti." denilen açıklamada, yine onlardan saldırıyı kınayan güçlü ve açık bir pozisyon ortaya koymaları ve sürdürmesinin sonuçları konusunda da uyarmaları çağrısında bulundu.

Hamas, İsrail'in ateşkes anlaşmasını baltalamayı ve anlaşmanın uygulanması çabalarını yok etmeyi hedeflediğini belirtirken, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik saldırı ve soykırım savaşının devamını kolaylaştırmak için uygun ortam oluşturmaya çalıştığı konusunda uyarı yaptı.

İsrail saldırılarının devam etmesinin arabulucular ve garantörler nezdindeki karşılığına işaret eden Hamas, tırmanışı durdurmak ve anlaşmanın baltalanmasına engel olmak üzere harekete geçmeleri için acil bir sorumlulukla karşı karşıya kaldıklarını vurguladı.

Kaynak: AA
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar

Almanya saldırıdan Rusya'yı suçladı, ilk misillemeyi yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altının kaderi belli oluyor! Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride

Altının kaderi belli oluyor! Tüm gözler açıklanacak veride
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada

Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu

Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye Navtex yayımladı, Yunanistan'dan yanıt geldi

Türkiye'nin adımı çıldırttı, hemen yanıt verdiler
Türk şoförlere Almanya fırsatı! Sınav Türkçe, maaş 250 bin TL

Almanya binlerce Türk işçi alacak! Maaş 250 bin TL