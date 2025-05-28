Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı

Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
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Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkes için ABD temsilcisi Steve Witkoff ile genel çerçeve konusunda anlaştı.

İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırıları tüm dünyanın gözü önünde devam ederken, umutlandıran bir haber geldi. Hamas ile ABD arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI BİLİNMİYOR

Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkes için ABD temsilcisi Steve Witkoff ile genel çerçeve konusunda anlaştı. Anlaşmanın detaylarına ilişkin detay verilmedi.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail, 1 Aralık 2023'te Gazze'ye şiddetli saldırılarına devam etti. İsrail ordusu, Gazze içinde yayınladığı sürgün emirleriyle Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürdü. Hamas ve İsrail arasında ateşkes görüşmeleri olmasına rağmen İsrail hükümetinin saldırıları kalıcı olarak sonlandıracak ateşkese itirazı nedeniyle, Gazze'deki insanlık felaketi bir yıldan uzun süre devam etti.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak'ta yürürlüğe girdi.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ, 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de salıverildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona erdi. İsrail, ateşkesi kalıcı hale getirecek ikinci aşama için müzakerelerde yeniden ayak sürüdü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Saldırıların yeniden başlatılmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 4 bin Filistinli hayatını kaybetti, 11 binden fazla kişi yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFatih Çerçi:

İnanmayın, hz. Mehdi çıkmadan ateşkes falan olmaz..

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Haber YorumlarıVeli İdi:

vay be. ne trump mış. başkanlığı kazandı heryere barış getirdi. vay beee. yersen tabi!!!

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Hamas ateşkesi ister de İtler de ihlal eder.

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