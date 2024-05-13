Üye Girişi
Haberler

Hamas, ABD'li Senatör Lindsey Graham'a tepki gösterdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail'e nükleer silah kullanma hakkı olduğunu ima eden ABD'li Senatör Lindsey Graham'a tepki gösterdi. Hamas, Graham'ın sözlerinin ahlaki çöküntüyü ve soykırım zihniyetini gösterdiğini belirtti.

Hamas, İsrail'e "Gazze'de nükleer silah kullanabilirsin" mesajını veren ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'a tepki gösterdi.

Hamas, Graham'ın verdiği bir röportajda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin Japonya'daki Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine düzenlediği nükleer saldırılara benzeterek, İsrail'in de savaşı kazanmak için nükleer silah kullanma hakkı olduğu imasında bulunması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "bu şaşırtıcı ifadelerin, Graham'ın ulaştığı ahlaki çöküntünün derinliğini ve sahip olduğu soykırım ve sömürgecilik zihniyetini gösterdiği" vurgulandı.

Aynı zamanda "ahlaksız işgal ordusunun savunmasız sivillere karşı gerçekleştirdiği soykırım suçuyla tam anlamıyla benzeşen ABD'deki siyasi seçkinlerin bazı kesimlerinin de bu zihniyete sahip olduğu" kaydedildi.

"Yükümlü olunan sadakatin sunulması" bağlamında gelen bu tür ifadelerin ve tutumların kınandığı vurgulanan açıklamada, bu tür eylemlerin, faillerini de "soykırım savaşının ortağı" haline getirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca kendisini "dünyanın özgürleri" olarak adlandıranlara "bu tutumların kınanması ve Filistin halkına yönelik saldırı, soykırım ve açlık savaşını durdurmak için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

ABD'li Senatör Graham'dan İsrail'e "Gazze'de nükleer silah kullanabilirsin" mesajı

ABD'li Senatör Graham, NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programında "İkinci Dünya Savaşı'nda, Hiroşima ve Nagazaki'ye bomba atarak savaşı sonlandırmaya karar verdik. Bu doğru bir karardı. İsrail, Yahudi bir devlet olarak ayakta kalabilmen için gereken her şeyi yapmaya hakkın var." ifadelerini kullanmıştı.

Graham, "Kaybetme lüksü olmayan bu savaşı sonlandırmak için İsrail'e ihtiyaç duyduğu bombaları sağlayın, ayrıca zayiatı en aza indirmek için onlarla çalışın." demişti.

ABD Başkanı Joe Biden 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

 Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum

Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum

Bakmadan Geçme

13 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 13 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Kavurma yaparken nelere dikkat edilmeli? Sert olmaması için ne yapmalı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NEREDE OYNANACAK? ZTK hangi statta ne zaman oynanacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! 2024'te En Kolay İş Bulan Meslekler Hangileri? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! ÇİKOLATA KİSTİ NEDİR? Çikolata kisti (Endometriozis) neden olur, belirtileri neler? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Mayıs günün maçları nereden izlenir? 14 Mayıs Salı 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 14 Mayıs burç yorumları nedir?
CHP'li belediye, göreve gelir gelmez ilçe meydanındaki bayrak anıtını kaldırdı

CHP'li belediye, göreve gelir gelmez ilçe meydanındaki bayrak anıtını kaldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title