Haberler

Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var

Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var Haber Videosunu İzle
Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail’in ortak saldırısında hayatını kaybettiği duyurulan İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için Tahran’da on binlerce kişi sokağa çıktı. Başkentin sembol noktalarından İnkılap Meydanı'nda adeta mahşeri kalabalık görülürken halk, "Amerika'ya ölüm" sloganları atıyor.

İran devlet televizyonu, ülkenin 37 yıllık dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamanın ardından başkent Tahran’da on binlerce kişi sokaklara çıktı.

Tahran’ın sembol noktalarından İnkılap Meydanı kısa sürede doldu. Havadan kaydedilen görüntülerde meydanı ve çevre caddeleri dolduran yüz binlerce kişilik kalabalık dikkat çekti. 

"AMERİKA'YA ÖLÜM" SLOGANLARI ATILIYOR

Kitle her geçen saat büyürken, meydanda “Amerika’ya ölüm” sloganları yükseldi. İranlılar Hamaney’in fotoğraflarını taşıyarak meydanda toplandı. Kalabalığın ağıtlar yaktığı ve gözyaşı döktüğü anlar kameralara yansıdı. Tahran sokaklarında derin bir yas havası hakim olurken, halkın öfke ve endişe içinde olduğu gözlendi.

40 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Hamaney’in ölümü sonrası ülke genelinde 40 günlük ulusal yas ilan edildi. Kamu kurumları ve okulları kapsayan 7 günlük resmi tatil kararı alındı. Bayraklar yarıya indirildi, eğlence programları iptal edildi. Başkentte güvenlik önlemleri artırılırken, Tahran başta olmak üzere birçok kentte kalabalıkların meydanlara inmeye devam ettiği bildirildi.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com
ABD ve İsrail, İran'a yeni saldırı başlattı! Tahran'da şiddetli patlamalar yaşanıyor

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Başkentten dumanlar yükseliyor
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları

İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü

İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'li eski askerden küstah sözler: İran'dan sonra sıra Türkiye'de

Bakın şu küstahın dediğine: İran'dan sonra sıra Türkiye'de
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri

Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Halefi açıkladı: Hamaney olası saldırıya karşı ekstra bir güvenlik önlemi almadı

Halefi açıkladı: Hamaney ekstra güvenlik önlemi almadı
ABD'li eski askerden küstah sözler: İran'dan sonra sıra Türkiye'de

Bakın şu küstahın dediğine: İran'dan sonra sıra Türkiye'de
Husilerden İran'a açık destek, ABD'ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak

Arap ülkesinden İran'a açık destek, ABD'ye rest
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan 'İran'da çatışmalar günlerce sürebilir' uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...