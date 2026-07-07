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Hamaney'in naaşı Irak'ın Necef kentine ulaştı

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ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in naaşı, Irak'ın Necef kentine ulaştı. Naaşı Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ve üst düzey yetkililer karşıladı. Cenaze töreni Necef'te yapılacak, ardından Kerbela ve Meşhed'de devam edecek.

ABD- İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in naaşını taşıyan uçak, Irak'ın Necef kentindeki Uluslararası Necef Havalimanı'na indi.

Hamaney'in naaşını, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda Iraklı yetkili karşıladı.

Necef'te bu akşam düzenlenecek resmi cenaze törenine Başbakan Zeydi'nin yanı sıra üst düzey devlet yetkilileri ile siyasi parti liderleri ve temsilcileri de katılacak.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da İranlı heyetle birlikte cenaze törenine katılmak için Necef'e gelmişti.

Hamaney'in naaşı, yarın da cenaze töreni için Irak'ın Kerbela kentine götürülecek. Buradaki törenin ardından Hamaney'in naaşı, tekrar İran'a gönderilecek.

İran lideri için son tören 9 Temmuz'da Meşhed'de yapılacak ve naaşı bu kentteki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
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