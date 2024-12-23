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Hamaney'den Suriye Açıklamaları: 'İsyanlar Yabancı Güçlerin Planlarıyla Oluştu'

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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suriye'deki karışıklıkların yabancı güçlerin müdahaleleri sonucu oluştuğunu belirtti. Hamaney, ABD'nin izlediği politikaları eleştirerek, İran'ın bölgede vekil güçlere ihtiyacı olmadığını vurguladı ve Suriye'de yeni bir muhalif hareketin doğabileceğini öngördü.

- İran Dini Lideri Hamaney: " Suriye'de isyancı bir grup ülkeyi karışıklığa sürükledi"

Hamaney: "İran'ın bölgede vekil güçlere ihtiyacı yok"

TAHRAN - İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suriye'deki gelişmlere değindiği konuşmasında, " Suriye'de isyancı bir grup yabancı güçlerin planlaması ve yardımıyla Suriye devletinin kendi içindeki zayıflıkları kullanarak bu ülkeyi karışıklığa sürükledi" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney başkent Tahran'da Suriye ve bölgesel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Hamaney, "Suriye'de isyancı bir grup yabancı güçlerin planlaması ve yardımıyla Suriye devletinin kendi içindeki zayıflıkları kullanarak bu ülkeyi karışıklığa sürükledi" dedi. ABD'nin diğer ülkelerde izlediği politikaları eleştiren Hamaney, "ABD, diğer ülkeler üzerinde hakimiyet kurmak için ya diktatör rejimleri kullanıyor ya da o ülkelerde karışıklıklar çıkartıyor. Suriye'de bu karışıklık ve isyanları çıkarttılar. Şimdi kendileri göre zafer kazandıklarını sanıyorlar. Bu zafer nidaları ile saçmalamaya ve boş konuşmaya başladılar. ABD'li bir yetkili kalkıp 'İran'da her kim isyan ederse biz ona yardım edeceğiz' diyor. Ahmaklar boşuna hevesleniyorlar. İran halkı ABD'nin paralı askerlerini ayakları altında ezer" ifadelerini kullandı.

"İran'ın bölgede vekil gücü yok"

İran'ın bölgede vekil güçlere ihtiyaç duymadığını vurgulayan Hamaney, "İran'ın bölgede vekil güçlerini kaybettiğini söylüyorlar. İran'ın bölgede vekil gücü yok. Yemen, Hizbullah, Hamas ve Filistin İslami Cihad kendi imanları ile vatanları için savaşıyorlar" dedi.

"Suriye'de güçlü bir hareketin ortaya çıkacağını öngörüyoruz"

Suriye'de yeni bir muhalif devrimin doğabileceğini ifade eden Hamaney, "Suriye'de güçlü ve onurlu bir hareketin ortaya çıkacağını öngörüyoruz. Çünkü bugün Suriyeli gençlerin kaybedecek bir şeyleri kalmadı. Okulları, üniversiteleri, evleri ve sokakları güvende değil. Bu yüzden kararlılıkla harekete geçip, güvensizliğin mimarlarına karşı durarak onlara galip gelmeliler" diye konuştu.

"Lübnan'daki iç savaştan Hizbullah gibi bir fırsat ortaya çıktı"

Hizbullah'ın Lübnan iç savaşında ortaya çıktığını belirten Hamaney, benzer bir durumun Suriye'de de yaşanabileceğini ifade ederek, "Lübnan'daki iç karışıklıklar ve savaştan Hizbullah gibi büyük bir fırsat açığa çıktı. O dönemde Hizbullah genel sekreteri Abbas Musevi'nin şehadeti Hizbullah'ı zayıflatmadı aksine güçlendirdi. Direnişin bugünü ve yarını da bu şekilde olacaktır" ifadelerini kullandı.

Hamaney'den Suriye Açıklamaları: 'İsyanlar Yabancı Güçlerin Planlarıyla Oluştu'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
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