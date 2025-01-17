Hamamözü Belediye Başkanı'ndan Amasya Üniversitesi Rektorü'ne Ziyaret

Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'yi makamında ziyaret etti.

Görüşmede üniversite ve belediye arasında iş birliği konuları ele alınırken, çeşitli alanlarda fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Turabi, Amasya Üniversitesinin akademik, kültürel ve sosyal açılardan Hamamözü ilçesine her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu belirterek, ziyaretten ötürü Demir'e teşekkür etti.