Hamamkarahisar Ulu Cami'nin Açılışı Yapıldı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde restorasyonu tamamlanan Hamamkarahisar Ulu Cami'nin açılışı gerçekleştirildi.

Hamamkarahisar Mahallesi'nde 1250-1300 yıllarında inşa edilen ve Sivrihisar Belediyesince restorasyonu yapılan tarihi caminin açılışına katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, üzerinde bulundukları kadim toprakların kıymetinin halen çok anlaşılamadığını söyledi.

Ecdadın bölgede çok sayıda camiyi ilayı kelimetullah için "Nizam-ı alem" diyerek yaptığını belirten Destici, şöyle konuştu:

"Hem Allah'ın ismini yeryüzüne yayacak hem de bütün dünyada da gücü yettiği kadar nereye hükmediyorsa oralarda da adaleti hakim kılacak. Osmanlının çekildiği toprakların başta Filistin, Gazze, Yemen olmak üzere neredeyse tamamında kan, gözyaşı, işgal var. Allah oraları tekrar bizlere nasip etsin. Bizlere de adaletle yönetmeyi nasip etsin, inşallah."

Destici, bu camide üçüncü defa restorasyon yapıldığını hatırlatarak, bölgedeki herkesten tarihi değeri bulunan ibadethaneye sahip çıkmalarını istedi.

Bu toprakları ve camiyi ecdadın miras bıraktığını dile getiren Destici, Hamamkarahisar Ulu Cami'nin restorasyon çalışmasına emek veren herkese teşekkür etti.

Açılışta, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve İl Müftüsü Muharrem Gül konuşma yaptı.

İl Müftüsü Gül'ün dua etmesinin ardından kurban kesildi. Daha sonra Destici ve beraberindekiler, açılışı yapılan camide cuma namazını kıldı.

Namazın ardından programa katılanlara yemek ikram edildi.