Haluk Görgün ve Orgeneral Dalkıran, HÜRKUŞ-2 ve HÜRJET ile test uçuşu gerçekleştirdi

'HÜRKUŞ-2'LERİMİZİ KISA SÜRE İÇİNDE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞIMIZA TESLİM EDECEĞİZ'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de test uçuşuna ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Görgün, "Milli havacılığımızın iki önemli platformuyla gökyüzündeydik. Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Rafet Dalkıran ile HÜRKUŞ-II ve HÜRJET'in kokpitlerinde yerimizi aldık, gökyüzüne yükseldik. Bir uçağın kokpitine oturduğunuzda; tasarım masasından üretim hattına, testlerden uçuşa kadar uzanan büyük emeği çok daha yakından hissediyorsunuz. Şimdi bu emeğin yeni bir karşılığı daha geliyor: İlk HÜRKUŞ-2'lerimizi kısa süre içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu başarıya omuz veren Milli Savunma Bakanlığı, Türk Havacılık Uzay Sanayii, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı