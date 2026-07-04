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Haluk Görgün: TAYFUN füzesi sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı

Haluk Görgün: TAYFUN füzesi sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı
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SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "TAYFUN füzesinin BLOK-3 versiyonu, uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetimizi daha da ileriye taşıyan test atışında hareketli hedefi tam isabetle vurarak sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı" dedi.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "TAYFUN füzesinin BLOK-3 versiyonu, uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetimizi daha da ileriye taşıyan test atışında hareketli hedefi tam isabetle vurarak sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı" dedi.

Haluk Görgün, TAYFUN füzesinin BLOK-3 versiyonunun atış testi görüntülerini sanal medya hesabından paylaşarak, "Milli imkanlarla geliştirdiğimiz TAYFUN füzesinin BLOK-3 versiyonu, uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetimizi daha da ileriye taşıyan test atışında hareketli hedefi tam isabetle vurarak sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı. TAYFUN füzemiz, ülkemizin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerimizden biri olarak güvenlik mimarimize önemli katkılar sunacak. Güçlü liderliği ve sarsılmaz desteği ile savunma sanayimizin bu günlere erişmesinde tarihi rol üstlenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ekosistemimizin tüm paydaşları adına şükranlarımı sunuyorum. Başta ROKETSAN ailesi olmak üzere bu başarıda emeği bulunan tüm alt yüklenicilerimizi, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve SSB'deki çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda üstlendiğimiz emaneti daha da ileri taşımak için durmaksızın, tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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