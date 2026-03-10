Haberler

Halkevleri'nden Patriot Tepkisi

Güncelleme:
(ANKARA) - Halkevleri'nden Milli Savunma Bakanlığı'nın, Malatya'ya Patriot hava savunma sistemlerinin konuşlandırılacağını duyurmasına ilişkin yapılan açıklamada, " Türkiye'nin güvenliği Patriotların yerleştirilmesiyle değil emperyalist-siyonist saldırganlığın hizmetindeki Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması ile sağlanabilir. NATO'dan çıkılsın, üsler kapatılsın" denildi.

Halkevleri'nin sosyal medya hesabından, "Adım adım savaşa itiliyoruz" başlıklı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin savaş sahası haline getirilmesine, ABD ve İsrail'e kalkan olmasına izin vermeyelim. Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'ya Patriot hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığını duyurdu. Bu sistemler halkımızın değil, İran savaşında ABD ve İsrail'e istihbarat sağlayan Kürecik Radar Üssü'nün korunması için yerleştirilmektedir. Saray iktidarı 2012'de NATO'nun Kürecik Radar Üssü'nü aktifleştirerek emperyalist saldırganlığın hizmetinde, ülkemizi bir savaş sahasına çevirmiştir. Türkiye'nin güvenliği Patriotların yerleştirilmesiyle değil emperyalist-siyonist saldırganlığın hizmetindeki Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması ile sağlanabilir. NATO'dan çıkılsın, üsler kapatılsın. ABD, NATO defol bu topraklar bizim."

Kaynak: ANKA
