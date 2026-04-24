Halkevleri'nden Bakan Tekin'e Tepki: Yusuf Tekin Derhal Görevden Alınmalı ve Yargılanmalıdır

(ANKARA) - Halkevleri, okullarda yaşanan saldırıların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklanan güvenlik tedbirlerine tepki gösterdi. Açıklamada, eğitimde yalnızca denetime dayalı önlemlerin yeterli olmadığı belirtilerek, güvenli ve nitelikli eğitim için acil talepler sıralandı.

Halkevleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in okullarda yaşanan saldırıların ardından açıkladığı "7 basamaklı güvenlik tedbirleri"ne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda yaşanan saldırıların ardından bugün '7 basamaklı güvenlik tedbirleri' açıkladı. Eğitim alanında yaşanan sorunlara bütünlüklü, pedagojik bir yaklaşım geliştirmeyen, öğretmenleri, velileri, öğrencileri karar süreçlerinin dışında tutan, sadece denetime odaklı tedbirler kabul edilemez! Parasız, bilimsel, laik, nitelikli ve güvenli eğitim hakkımız için; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin derhal görevden alınmalı ve yargılanmalıdır. Okullarda veliler, öğrenciler ve öğretmenler için, talep edilmeksizin psikososyal destek çalışmalarına başlanmalıdır. Okul giriş çıkışlarında gerekli güvenlik önlemleri alınmalı, okul çalışanı tüm personellerin pedagojik eğitim almaları sağlanmalıdır. Öğrencilerin eğitim alanında yaşadığı sorunları paylaşabileceği, talep ve görüşlerini iletebileceği kolektif toplantı zeminleri oluşturulmalıdır."

Psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanı istihdamı sağlanmalı, manevi danışmanlık hizmeti bir an önce son bulmalıdır. Her mahallede parasız, erişilebilir, önleyici, koruyucu psikolojik destek hizmetleri sağlanmalıdır. Okullarda rehberlik hizmetlerinde görevli öğretmen sayıları arttırılmalıdır. Öğretmenleri itibarsızlaştıran tüm uygulamalara son verilmelidir. Kamu-özel ayırt edilmeksizin tüm öğretmenlere insanca yaşayabilecekleri ücret sağlanmalıdır. Tüm okullarda çocukların bilimle, kültür sanatla buluşacağı, sosyalleşebileceği alanlar oluşturulmalıdır. Tüm okullar fiziki yapıları başta olmak üzere acil durumlar gözden geçirilerek yeniden düzenlenmelidir. Acil çıkış planı, revir, yangın merdiveni gibi hayati öneme sahip önlemler hızla alınmalıdır.

Parasız, eşit, nitelikli, güvenli, laik, bilimsel, anadilde eğitim istiyoruz! Müfredatlar, ders kitapları ırkçılıktan, cinsiyet eşitsizliğinden, şiddetten, gericilikten arındırılmalıdır. Cemaat ve gerici vakıflarla yapılan protokoller derhal iptal edilmelidir. Çocuk emeği sömürüsü MESEM'ler kapatılmalıdır. Her okulda, her çocuğa parasız bir öğün yemek sağlanmalıdır. Her çocuğun sosyal, psikolojik, ekonomik durumu düzenli takip edilmelidir. Çocukların en temel ihtiyaçları parasız sağlanmalı, kamusal olarak güvence altına alınmalıdır. Öğrencilerin ilgi yetenek ve ihtiyaçlarını esas alan, eşitlik ve dayanışmayı güçlendiren bütünlüklü bir eğitim modeli hayata geçirilmelidir. Her okula merkezi bütçeden yeterli ve eşit pay ayrılmalı, velilerden 'Bağış, katkı payı' adı altında para toplanmasına son verilmelidir."

Kaynak: ANKA