Halkevleri Genel Başkanı, polis memurunun yakasına yapıştı

Hatay'ın Defne ilçesinde depremzedelerin ve yardıma giden sivil toplum kuruluşlarının konakladığı Sevgi Parkı'nın valilik kararıyla boşaltılmak istenmesini protesto etmek için toplanan Halkevleri üyeleri ile polis arasında arbede yaşandı. Arbede esnasında Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk'ün polis memurlarından birinin yakasına yapışması dikkat çekti.

Ankara'da, Hatay'da binlerce depremzedenin kaldığı "Sevgi Parkı"nın boşaltılmak istenmesine tepki gösteren Halkevleri üyelerinin izinsiz basın açıklaması yapmak istemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

"DEFOLUN GİDİN"

Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, "Bugün burada bu eylem yapılacak. Biz 23 gündür Hatay'da dayanışmayı örenleriz. Siz kimsiniz? Defolun gidin" diyerek bağırmaya başladı.

POLİS MEMURUNUN YAKASINA YAPIŞTI

Ekiplerin uyarılarını dikkate almayan Merttürk, "Buradan gitmiyorum. Yakana da böyle yapışıyorum" diyerek polis memurunun yakasına yapıştı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan arbede sonrası izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruptan 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.