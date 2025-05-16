Halkevci Kadınlar'dan 'Aile Yılı' Panosuna Mor Boya Tepkisi

Halkevci Kadınlar'dan 'Aile Yılı' Panosuna Mor Boya Tepkisi
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Halkevci Kadınlar, Güvenpark'ta yerleştirilen 'Aile Yılı Hatırası' panosuna mor boya fırlatarak, aile içi şiddet ve çocuk istismarına dikkat çekti. Kadınlar, 'Aile yılınız kadın katliamı demek' diyerek iktidara tepki gösterdi.

(ANKARA) - Halkevci Kadınlar, Güvenpark'a yerleştirilen "Aile Yılı Hatırası" panosuna mor boya fırlattı. Boyayı atan Halkevci kadın yurttaş, "Kadınları, çocukları koruyabiliyorlar gibi bir de utanmadan 'Aile Yılı' yazmışlar. Daha geçenlerde Nagihan dayısı tarafından istismar edilip öldürüldü. Daha dün bir baba çocuğunda mama alamadığı için intihar etti. Aile yılınız bu. Aile yılınız çocuk istismarı. Aile yılınız kadın katliamı" dedi.

Halkevci Kadınlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güvenpark'a yerleştirilen "Aile Yılı Hatırası" panosuna mor boya fırlattıkları görüntüleri yayınladı. Paylaşımda, "Kadınlar, çocuklar her gün aile içi şiddet sebebi ile öldürülürken utanmadan kent meydanına 'Aile Yılı Hatırası' panosu koyan iktidara cevabımız mor boya! 'Daha geçenlerde Nagihan dayısı tarafından istismar edildi, öldürüldü. Daha dün bir baba çocuğuna mama alamadığı için intihar etti. Aile yılınız çocuk istismarı demek. Aile yılınız kadın katliamı demek. Aile yılınız yoksulluk demek! Kutsal olan aileniz değil kadınların yaşamıdır'" denildi.

"Aile yılınız çocuk istismarı, aile yılınız kadın katliamı, aile yılınız yoksulluk demek"

"Aile Yılı Hatırası" panosuna mor boya atan Halkevci kadın yurttaş da "Kadınları, çocukları koruyabiliyorlar gibi bir de utanmadan 'Aile Yılı' yazmışlar. Aile yılında bizim için hatıra çocuk istismarı. Daha geçenlerde Nagihan dayısı tarafından istismar edilip öldürüldü. Daha dün bir baba çocuğunda mama alamadığı için intihar etti. Aile yılınız bu. Aile yılınız çocuk istismarı. Aile yılınız kadın katliamı. Aile yılınız yoksulluk demek. Aile yılını değil, bizler direniş yılını yükselteceğiz" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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