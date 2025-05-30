Halkapınar'da Yağmur Duası Yapıldı
Konya'nın Halkapınar ilçesinde düzenlenen yağmur duasına mahalle sakinleri ve çevre mahallelerden katılımcılar iştirak etti. Dua sonrası yemekler ikram edildi ve kurban kesildi.
Konya'nın Halkapınar ilçesinde yağmur duası gerçekleştirildi.
Halkapınar Müftülüğü ve İvriz Mahallesi muhtarlığınca düzenlenen yağmur duasına mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerde ikamet edenler katıldı.
İvriz Su Kaynağı mevkisinde kılınan namazın ardından yağmur yağması ve yılın bereketli geçmesi için dua edildi.
Duanın ardından gelen misafirlere yemek ikramında bulunuldu, kurban kesildi.
Kaynak: AA / Yavuz Görür - Güncel