Halkapınar'da sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi açıldı - Haberler

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Halkapınar'da sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi açıldı

AA - Yavuz Görür - Güncel
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Halkapınar'da sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi açıldı

Halkapınar'da atıkların geri dönüşümüyle üretilen eşyaların yer aldığı sergi açıldı.

Halkapınar'da atıkların geri dönüşümüyle üretilen eşyaların yer aldığı sergi açıldı.

Halkapınar Gençlik Merkezi'nde açılan ve tamamını öğrencilerin hazırladığı Halkapınar Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Sergisinde atık maddelerin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan tasarımlar yer aldı.

Projenin sorumlusu Şehit Ali Daniyar İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Tuncer, yaptığı açıklamada, öğrencilerle birlikte çok güzel bir çalışmayı ortaya koyduklarını söyledi.

Sergide geri dönüşümden yapılan sanatsal ve eğitsel çalışmaların yer aldığını belirten Tuncer, "Sıfır Atık Projesi kapsamında geliştirilen Çevre Eğitimi Projesiyle öğrencilerimizde tüketimi değil üretimi özendirerek, tekrar değerlendirilebilen atıklardan ders materyalleri, oyunlar ve oyuncaklar tasarladık. Proje ile birlikte geri dönüşümü yaşam felsefesi haline getiren öğrenciler yetiştirmeyi hedefledik. Bu çerçevede sergi açtık." diye konuştu.

Sergisinin açılışına, Halkapınar Kaymakamı Hamza Selçuk, Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, kurum amirleri davetliler, çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

AA / Yavuz Görür - Güncel

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