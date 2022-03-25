Halkapınar'da makine nakışları sergisi açıldı - Haberler

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Halkapınar'da makine nakışları sergisi açıldı

AA - Yavuz Görür - Güncel
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Halkapınar'da makine nakışları sergisi açıldı

Halkapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen makine nakışları sergisi açıldı.

HALKAPINAR, KONYA (AA) - Halkapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen makine nakışları sergisi açıldı.

Halkapınar Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen serginin açılışında hayırlı olsun dileklerini ileten Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, " Üretime, özellikle girişimci kadınlara her zaman destek olduk ve destek olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Sergi açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar, Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Aydın, Ereğli Gençlik Spor Müdürü Ferhat Yalçınkaya, kurum amirleri, öğretmen ve kursiyerler katıldı.

AA / Yavuz Görür - Güncel

Halk Eğitim Merkezi, Mehmet Bakkal, Halkapınar, gençlik, Güncel, Haberler

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