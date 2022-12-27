Koşarak geldiği 3 metrelik duvardan düşmüştü! Genç gazetecinin ölüm nedeni belli oldu

Halk TV, Beşiktaş'ta 23 Aralık'ta sokakta baygın halde bulunmasının ardından kaldırıldığı Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde hayatını kaybeden kanal çalışanı Uğur Yanıkel'in ölüm nedeninin belli olduğunu duyurdu. Buna göre, yüksekten düşmeye bağlı bel omuru kırılan Yanıkel, aort damarının yırtılması sonucu yaşamını yitirdi.

Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel, 23 Aralık cuma gecesi Beyoğlu Gümüşsuyu 10 Aralık Şehitler Parkı'nın hemen yanındaki yol kenarında baygın halde bulunmuş, kaldırıldığı Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamamıştı.

AORT DAMARI YIRTILDI

Halk TV, kanalın Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeninin belli olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Arkadaşımızın otopsi işlemlerini yapan Adli Tıp Kurumu'ndan aldığımız bilgiye göre Yanıkel 'travmatik ölüm' sonucu aramızdan ayrıldı. İlk belirlemelere göre düşmeye bağlı bel omuru kırılmış olan arkadaşımızın aort damarının yırtıldığı öğrenildi" denildi.

KİMSE FARK ETMEDİ

Halk TV'nin haberinde ayrıca, Yanıkel'in Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nın yanında bulunan parkta dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düştüğünün belirlendiği ve yerde bir saate yakın baygın halde kalan meslektaşlarının kimse tarafından fark edilmediğinin de tespit edildiği belirtildi. Olay gecesi ambulansla kaldırıldığı Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yanıkel, pazar günü memleketi Ardahan'da toprağa verilmişti.