Almanya'da ırkçı NSU terör örgütü kurbanı Halit Yozgat ölümünün 20. yılında anıldı

Aşırı sağcı "Nasyonal Sosyalist Yeraltı" terör örgütü tarafından Almanya'nın Kassel kentinde 6 Nisan 2006'da öldürülen Halit Yozgat düzenlenen törenle anıldı.

Anma töreni, Yozgat'ın 20 yıl önce öldürüldüğü internet salonunun karşısındaki "Halit Meydanı"nda yapıldı.

Törene, eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Türkiye'nin Kassel Başkonsolosu Erdinç Evirgen, Kassel Belediye Başkanı Sven Schoeller, Yozgat'ın babası İsmail ve annesi Ayşe Yozgat ile çok sayıda Alman ve Türk vatandaşı katıldı.

Anma töreninde konuşan Kassel Başkonsolosu Erdinç Evirgen, NSU terör örgütünün insanlık dışı bir cinayetle Halit'i ailesinden ve sevdiklerinden koparmasının üzerinden tam 20 yıl geçtiğini ancak Yozgat ailesinin acısının hala dinmediğini, dindirilemediğini belirtti.

Toplumsal huzur ve barışı hedef alan ırkçı terörün ve bu düşünce yapısının güçlü şekilde kınanması gerektiğini vurgulayan Evirgen, bu tür olayların önlenmesi için sorunun tüm yönleriyle ele alınmasının ve gerekli önlemlerin zamanında alınmasının önemine işaret etti.

Belediye Başkanı Sven Schoeller de 6 Nisan'ın Yozgat ailesi, şehir ve toplum için özel bir önemi olduğuna işaret ederek "20 yıl önce acımasızca hayatından koparılan Halit'i anıyoruz. Aşırı sağcılığın toplumumuz için ne kadar tehlikeli olduğunu unutmamamız gerektiği için buradan bir kez daha uyarılarımızı tekrarlıyoruz." dedi.

NSU'nun Halit Yozgat'ı öldürmesinden 20 yıl sonra sorular hala cevaplanmadı

NSU'nun 2000-2007 döneminde gerçekleştirdiği cinayet serisinde öldürülen Halit Yozgat, örgütün 9. ve en genç kurbanlarından biri oldu.

Yozgat'ın öldürülmesinin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen olay tüm yönleriyle aydınlatılamadı.

NSU'nun geçmişi

NSU terör örgütü Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat, Michele Kiesewetter'i katletmiş örgütün cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

Neonazi terör örgütünün, uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememiş olması, NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması, Almanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı.

Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatında aşırı sağcı gruplara ve kullanılan muhbirlere ilişkin bazı belgelerin 4 Kasım 2011'den birkaç gün sonra imha edilmesi de büyük kuşku yaratmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Yargı süreci

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 2013'te başlayan terör örgütü NSU davasında karar, 11 Temmuz 2018'de açıklanmış, baş sanık Beate Zschaepe "ömür boyu" hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına mahkum edilmişti.