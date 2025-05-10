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Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan Anneler Günü mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan Anneler Günü mesajı
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Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canpolat mesajında, annelerin hayatın her anında varlığıyla güç veren, sevgisiyle sarıp sarmalayan, fedakarlığıyla ilham kayna olan en kıymetli hazine olduğunu belirtti.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Canpolat, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Onların duası, sevgisi ve sabrı, geleceğimizin en güçlü teminatıdır. Bu vesileyle, vatan uğruna evlatlarını toprağa veren aziz şehitlerimizin annelerine ve canlarını ortaya koyan gazilerimizin fedakar annelerine en derin saygılarımı sunuyorum. Onların gözyaşında bir milletin onuru, yüreğinde ise bir memleketin cesareti vardır. Başımızın tacı olan şehit ve gazi anneleri nezdinde, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum."

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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