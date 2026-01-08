Haberler

Lapseki'de Umurbey Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri başkanını seçti

Lapseki'de Umurbey Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri başkanını seçti
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Umurbey Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulunda Halil Öner, oyların tamamını alarak başkanlığa yeniden seçildi. Genel kurul, Çanakkale Esnaf Odaları Birlik Başkanı Ünal Özcan'ın liderliğinde gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Umurbey Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Öner olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

Umurbey Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın genel kurulu, Çanakkale Esnaf Odaları Birlik Başkanı Ünal Özcan'ın divan başkanlığında gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, yönetim ve denetim kurulu raporlarının ibra edilmesinin ardından oy kullanma işlemine geçildi.

Kullanılan oyların tamamını alan Halil Öner, yeniden başkan seçildi.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel
