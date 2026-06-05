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Halil Necipoğlu ve Dervish Brothers, İstanbul'da konser verdi

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Tasavvuf musikisi sanatçısı Halil Necipoğlu ve Dervish Brothers, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Bir'den Bir'e Nağmeler ve Hz. Muhammed Sevgisi' temalı bir konser verdi. 75 dakika süren programda ilahiler seslendirildi, özel sahne tasarımı ve kostümler kullanıldı.

Tasavvuf musikisi sanatçısı Halil Necipoğlu ve Dervish Brothers, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Yaklaşık 75 dakika süren konserde, koro ve solistler tarafından seslendirilen tasavvuf müziği eserleri dinleyicilerin beğenisini kazandı.

"Bir'den Bir'e Nağmeler ve Hz. Muhammed Sevgisi" temasıyla hazırlanan programda, Türk musiki geleneğinin temel nağmelerini yansıtan ilahiler seslendirildi. Konserde, tasavvufi düşüncede aşk temasını merkeze alan repertuvara yer verildi.

Konserin sahne tasarımı, dekoru ve özel kostümleri de programın konseptini destekleyen unsurlarla sunuldu.

Tasavvuf müziğinin yorumcu ve bestekarlarından Halil Necipoğlu, bestelediği ilahileri 30 yılı aşkın birlikte müzik yaptığı kardeşleri İsmail, Halit, Osman, Murat, Kutlu ve Mustafa Necipoğlu ile seslendirdi.

İlahiyatçı, din adamı ve televizyon programcısı kimliğiyle de tanınan Halil Necipoğlu, Hafız Amir Ateş'ten musiki dersleri aldı. 2011'de Dolmabahçe Sarayı Camisi'nde imamlık yapan Necipoğlu, çeşitli kanallarda sahur programları hazırlayıp sundu.

Kaynak: AA / Özlem Limon
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