Halife Hafter, Oğlunu Askeri Yardımcı Olarak Atadı
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, oğlu Saddam Hafter'i Libya Arap Silahlı Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı olarak atadı. Bu atama, Saddam Hafter'in bölgede babasından sonra en güçlü askeri figür haline gelmesini sağladı.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, doğudaki silahlı güçlerin Kara Kuvvetleri Komutanı olan oğlu Saddam Hafter'i yardımcısı olarak görevlendirdi.
Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkomutan Halife Hafter, Korgeneral Saddam Hafter'i Libya Arap Silahlı Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı olarak atadı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Saddam Hafter'in atanmasının ardından kısa sürede doğudaki silahlı kuvvetler bünyesinde bir dizi yeni görevlendirme yapılacağı belirtildi.
Saddam Hafter'in bu yetkilendirmeyle babasından sonra ülkenin doğusundaki en güçlü askeri figür haline geldiği belirtiliyor.