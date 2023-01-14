Haliç'te çatışmanın ortasında kalan sürücülerin korku dolu anları kamerada

D-100 Karayolu Haliç Köprüsü girişindeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Çatışma ortasında kalan sürücülerin korku dolu anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çok sayıda silah sesi duyulurken çatışmanın ortasında kalan araçtakilerin manevra yaparak kaçmaya çalıştığı görülüyor.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Olay sırasında saldırıya uğrayan ve içinde 3 kişinin olduğu öğrenilen otomobilden de diğer araca silahla karşılık verildi. Saldırıya uğrayan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Aracın şoförü kayıplara karışırken; saldırıyı gerçekleştiren kişiler de otomobili yaklaşık 50 metre ileride bırakarak kaçtı. Aracın arka ve yan camında kurşun izleri olduğu ve bir camının patladığı görülürken, polisin yaptığı incelemede arka ve ön plakaların otomobilin içine saklandığı tespit edildi.

41 KOVAN TESPİT EDİLDİ

Öte yandan olay yerinde 41 kovan tespit edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametinde, orta yol tamamen trafiğe kapatıldı.