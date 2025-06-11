Haliç Metro Köprüsünde intihar girişimi

Haliç Metro Köprüsünde intihar girişimi
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Haliç Metro Köprüsünde intihar girişimi
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Haliç Metro Köprüsü'nde demirlerden sarkan bir kadın, polis ve sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

HALİÇ Metro Köprüsünün altında bulunan demirlerden sarkan kadın ekipleri harekete geçirdi. Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde önlem aldığı olayda kadın, polis tarafından ikna edilerek kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken vatandaşlar kadının kurtarılması üzerine alkış tuttu.

Olay, 9 Haziran Pazartesi saat 19.30 sıralarında Fatih Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın, köprünün altındaki demirlerden sarkmaya başladı. Kadının demirlerden sarktığını gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kadını ikna etmeye çalıştı. Sahil Güvenlik ekipleri ise denizde beklemeye başladı. Bir süre sonra polis ekipleri tarafından ikna edilen kadın, köprünün yürüyüş yoluna çıkarıldı. Kadının ikna edildiğini gören vatandaşlar ise alkış tuttu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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