Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen kurtarılamadı - Haberler

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Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Kırlak - Güncel
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Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen kurtarılamadı

ORDU'nun Akkuş ilçesinde ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Raif Öztürk (36), arkadaşlarıyla gittiği halı sahada kalp krizi geçirdi.

ORDU'nun Akkuş ilçesinde ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Raif Öztürk (36), arkadaşlarıyla gittiği halı sahada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Öztürk, kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Salman Mahallesi'nde meydana geldi. Salman Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Raif Öztürk, arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken fenalaşıp yere yığıldı. Yardıma koşan arkadaşları Öztürk'e kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı. Çağırılan ambulansla Akkuş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztürk, kurtarılamadı.Bekar olduğu öğrenilen Raif Öztürk'ün, 4 yıldır Salman Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Raif Öztürk, Kalp Krizi, Güncel, Haberler

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