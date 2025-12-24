Haberler

Kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Uzman Çavuş Ayvaz'ın cenazesi defnedildi

Muğla'da halı saha maçı sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Hava Uzman Çavuş Murat Ayvaz, memleketi Giresun'da yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Muğla'da halı saha maçı sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Hava Uzman Çavuş Murat Ayvaz, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Dalaman 16'ncı Hava Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 37 yaşındaki Ayvaz, halı saha maçının ardından rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Cenazesi, Giresun'un Bulancak ilçesine getirilen Ayvaz için Sarayburnu Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Ayvaz'ın annesi Aynur, babası Adnan, eşi Zeynep ve kızı Cemre Ayvaz'ın (8) yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Bulancak Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ile vatandaşlar katıldı.

Ayvaz, öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazın ardından Bulancak Eski Mezarlıkta defnedildi.

Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel
