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Halfeti'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Recep Vural yönetimindeki 63 LR 182 plakalı hafif ticari araç, Halfeti-Göklü yolu kırsal Karaotlak Mahallesi yol ayrımında Şefik Erkan idaresindeki 63 M 2387 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden Recep Vural kaza yerinde hayatını kaybetti, araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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