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Şanlıurfa'da minibüsün at arabasına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde minibüsün at arabasına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, minibüsün at arabasına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 27 ANT 497 plakalı minibüs, Halfeti-Şanlıurfa kara yolu kırsal Aşağı Göklü Mahallesi yakınlarında at arabasına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Diler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücü M.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
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