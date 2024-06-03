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Halfeti'de hafif ticari araç duvara çarptı, sürücü yaralandı

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç duvara çarptı ve sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Mehmet Kartal (63) idaresindeki 63 ABR 246 plakalı hafif ticari araç, Gürkuyu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.

Kazada araç sürücü ağır yaralandı.

İlk müdahalesi Halfeti Devlet Hastanesi'nde yapılan Kartal, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Halfeti Trafik Kaza Güncel Haberler

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