Halfeti'de Devrilen Traktörde 3 Yaralı

Halfeti'de Devrilen Traktörde 3 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı. Olay, Kırsal Çakallı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar, Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı.

Kırsal Çakallı Mahallesinde, M.B. idaresindeki 63 LK 285 plakalı traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan 3 kişi Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Sonar - Güncel
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