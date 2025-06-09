Halfeti'de Devrilen Traktörde 3 Yaralı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı. Olay, Kırsal Çakallı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar, Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı.
Kırsal Çakallı Mahallesinde, M.B. idaresindeki 63 LK 285 plakalı traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 3 kişi Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Sonar - Güncel