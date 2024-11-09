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Halfeti'de Belediye Binasına Taş Attığı Belirlenen 10 Şüpheli Tutuklandı

Halfeti'de Belediye Binasına Taş Attığı Belirlenen 10 Şüpheli Tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde belediye binası önünde polise taş atan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde belediye binası önünde polise taş attığı belirlenen 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye binasına girmek isteyen gruptan polise taş attığı belirlenen ve 5-6 Kasım tarihlerinde gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer yandan Halfeti Belediyesi çevresinde polisin önlemleri ile DEM Parti üyelerinin bekleyişi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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