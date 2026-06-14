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Halfeti'de arızalanıp sürüklenen tur teknesindeki 40 yolcuyu jandarma tahliye etti

Halfeti'de arızalanıp sürüklenen tur teknesindeki 40 yolcuyu jandarma tahliye etti
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Birecik Baraj Gölü'nde motor arızası yapan turistik gezi teknesindeki 40 yolcu, jandarma ekipleri tarafından tahliye edildi. Arızalanan tekne kıyıya çekildi.

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, Birecik Baraj Gölü'nde arızalanarak sürüklenen turistik gezi teknesindeki 40 yolcu, jandarma ekipleri tarafından tahliye edildi. Arızalanan tekne ise kıyıya çekildi.

Kentin turistik ilçesi Halfeti'de Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü'nde turistleri taşıyan gezi teknesi, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İçerisinde 40 yolcunun bulunduğu teknedekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, yolcuları bota alarak güvenli şekilde kıyıya ulaştırıldı. Yolcuların tahliyesinin ardından arızalanan turistik teknesinin de jandarma ekipleri tarafından çekilerek emniyetli şekilde kıyıya bağlandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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