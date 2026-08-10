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Halfeti'de eski yönetim soruşturmasında 14 şüpheliye adli kontrol

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Halfeti Belediyesi'nin önceki yönetimine yönelik soruşturmada bazı şüpheliler etkin pişmanlık talep etti. 14 şüpheli adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilirken, eski Başkan Albayrak'ın da aralarında bulunduğu diğer zanlıların tutukluluğu sürüyor.

Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüpheliler etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı talep etti.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığınca Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bazı şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesinin ardından sulh ceza hakimliğince yapılan tutukluluk incelemesi sonucunda 14 şüpheli, "ev hapsi", "imza atma" veya "yurt dışına çıkma yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliye edildi.

Aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın da bulunduğu diğer zanlıların tutukluluk hali devam ediyor.

Soruşturma

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Nisan'da Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Albayrak, eski belediye encümen üyeleri ile çeşitli birimlerde görev yapan personel ve esnafın da bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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