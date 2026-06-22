Halep'te geleneksel ud yapımı baba-oğulun ellerinde geleceğe taşınıyor

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde ud yapım ustası İbrahim Sukkar, 30 yılı aşkın süredir sürdürdüğü geleneksel ud yapımını, bugün aynı atölyede birlikte çalıştığı oğluna aktararak hem bir zanaat hem de kültürel miras olarak yaşatıyor.

Halep Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Sukkar, üniversitenin ikinci yılında hobi olarak başladığı ud yapımını zamanla profesyonel bir uğraşa dönüştürdü.

Mühendislik altyapısını bu alanda etkin biçimde kullanan Sukkar, başlangıçta enstrüman tamiriyle yetinirken ilerleyen süreçte üretim aşamasına geçti.

Sukkar, ürettiği enstrümanların kalitesi, hassas işçilik, dengeli ses yapısı ve geleneksel formu koruyan tasarımlarıyla zamanla çeşitli müzik çevrelerinde tanınırlık kazandı ve katıldığı festivallerde birçok ödül aldı.

Oğlu Ahmed'i de küçük yaşlardan itibaren ud yapım sürecine dahil eden Sukkar, mesleğinin hem bir zanaat hem de kültürel miras olarak gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağladı.

"Halep udu, Irak, Mısır, Türkiye, Şam ve Fas tarzlarından farklı"

İbrahim Sukkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ud yapımına üniversitenin ikinci yılında tamamen hobi olarak başladığını söyledi.

Başlangıçta sadece tamir işleriyle ilgilendiğini belirten Sukkar zamanla üretime yöneldiğini ifade ederek, "Mesleğe ilk olarak ud enstrümanlarının tamiriyle başladım. Daha sonra bu ilgi derinleşti ve gelişmiş özelliklere sahip Halep udları üretmeye başladım." dedi.

Sukkar, üretim sürecinin eğitim yıllarında profesyonelleştiğini ve zamanla bu işi Suriye ve Lübnan içinde ticari olarak yapmaya başladığını ifade etti.

Ürettiği udların başlangıçta Şam'daki müzik akademileri ve çeşitli kurumlar tarafından tercih edildiğini belirten Sukkar, sonrasında Avrupa ve birçok Arap ülkesinden talep gelmeye başladığını aktardı.

Halep udunun kendine özgü yapısına dikkati çeken Sukkar, "Halep udu; Irak, Mısır, Türkiye, Şam ve Fas tarzlarından farklı. Bu enstrüman Halep'in kültürel ve sanatsal kimliğiyle bağlantılı ve kendine özgü makam ve tını yapısıyla özel bir yere sahip." diye konuştu.

"Mesleği gelecek nesillere aktarmaya çalışıyorum"

Mesleğini gelecek nesillere aktarmayı amaçladığını belirten Sukkar, "Kardeşim Naim, uzun yıllardır benimle çalışan öğrencim Hicazi ve makine mühendisliği eğitimi alan oğlum bu sürecin içinde yetişiyor." diye konuştu.

Sukkar, "Halep ud yapım geleneğini bilimsel bir yaklaşımla koruyarak geliştirmek, bu sanatın sürdürülebilirliğini sağlamak ve dünya çapında yayılmasına katkıda bulunmak istiyorum." dedi.

"Babamdan öğrenerek bu mesleğe bağlandım"

Atölyede babasıyla çalışan Ahmed Sukkar, ud yapımına olan ilgisini şu sözlerle anlattı:

"Babam sayesinde bu mesleği öğrendim. Küçüklüğümden beri onun çalışmalarını takip ederek büyüdüm ve adım adım deneyim kazandım. Bu işe olan ilgim çocuk yaşta başladı ve babam beni her zaman teşvik etti."

Üniversite eğitimiyle birlikte atölyedeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ahmed, "Şu anda üçüncü sınıf öğrencisiyim. Eğitimime devam ederken boş zamanlarımda atölyeye gelip babamla birlikte çalışıyorum. Bana sürekli yeni şeyler öğretiyor ve gelişmemi sağlıyor." dedi.

Babasının kendisinin küçüklüğünden itibaren iş yerine götürdüğünü söyleyen Ahmed, orada ustaların nasıl çalıştığını izlediğini, ud, kanun ve buzuk gibi enstrümanların yapımını izleyerek öğrenmeye başladığını anlattı.

Öğrenme sürecinin devam ettiğini belirten Ahmed, "Hala onun yanında öğrenmeye devam ediyorum. Mesleği baştan sona en iyi şekilde öğrenip ustalaşmak için adım adım ilerliyorum." diye konuştu.